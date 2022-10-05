استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، مساء اليوم الأربعاء، عن استشهاد الشاب علاء ناصر أحمد زغل (٢١ عامًا) متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في بلدة دير الحطب شرق نابلس.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، في منطقة دير الحطب شرق نابلس، بعد محاصرة الاحتلال لأحد المنازل في المنطقة.

وأفادت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا يعود للمطارد سلمان عمران، بين قرى دير الحطب وعزموط، ومنعت سيارات الإسعاف من الدخول للمنطقة.

من جانبها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الطبية تسجيل إصاباتين وصفت إحداهما بالخطيرة.