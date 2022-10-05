أمهات الشهداء يوجهن رسالة لمحافظ نابلس

وجه أمهات الشهداء في الضفة الغربية المحتلة،اليوم الأربعاء، رسالة لمحافظ محافظة نابلس بعد ما وصفهن بـ"الشذوذ".

ساقط وعديم للشرف

قالت أم الشهيد مهند الحلبي مفجرّ انتفاضة القدس: "إن محافظ نابلس إبراهيم رمضان، الذي وصف أمهات الشهداء بـ"الشذوذ"، هوشخص ساقط وعديم للأخلاق والشرف".

وأضافت الحلبي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "لا جنس انتماء ولا وطنية ولا ينتمي لوطن".

وأكدّت أنّ تصريحات رمضان تعبر عن شخص "ينتمي للاحتلال"، متابعة: "نحن نفتخر بابنائنا أما هؤلاء السقطة فهم يتفاخرون بقلة الحياء والأفعال القذرة".

ووجهت رسالة له بالقول: "أبنائنا أشرف منكم ولن تتجاوز في الشرف أضفر واحد منهم".

ووصف محافظة السلطة بنابلس ابراهيم رمضان امهات الشهداء بـ"الشاذات" بعد ان "بعثن اولادهن للانتحار كي تصبح الأم المناضلة"، وفق توصيفه.

وأثارت تصريحات رمضان غضبا واسعا، خاصة وأنه تحدث عن جهود يبذلها لاقناع الشباب المطلوبين لدى الاحتلال بتسليم أسلحتهم.

شاذ أخلاقيا ووطنيا

ردّت أم الشهيد إبراهيم النابلسي، على تصريحات محافظ السلطة بنابلس إبراهيم رمضان التي وصف فيها أمهات الشهداء بـ"الشذوذ"، بالقول: "لو لم تكن شاذ أخلاقيا ووطنيا، ما كنت لتتهمنا بالشذوذ".

وأعلنت النابلسي لـ"الرسالة نت" عن وقفة ستنظمها أمهات الشهداء، ردا على تصريحات المحافظ، "وخلالها سنرد على هذا الحقارة التي تفوّه بها".

ووصف محافظة السلطة بنابلس ابراهيم رمضان امهات الشهداء بـ"الشاذات" بعد ان "بعثن اولادهن للانتحار كي تصبح الأم المناضلة"، وفق توصيفه.

وأثارت تصريحات رمضان غضبا واسعا، خاصة وأنه تحدث عن جهود يبذلها لاقناع الشباب المطلوبين لدى الاحتلال بتسليم أسلحتهم.

⚡️ والدة الشهيد البطل إبراهيم النابلسي "للرسالة" :



محافظ #نابلس لو لم يكن شاذًا ما وصف أمهات الشهداء بذلك. pic.twitter.com/bJfxW2O6p6 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 5, 2022

محافظ نابلس عميل وخائن ومريض

وصفت والدة الشهيد القائد محمد الدخيل، محافظ السلطة بنابلس إبراهيم رمضان، بـ"الخائن والعميل والمريض"، على خلفية تصريحاته التي وصف فيها أمهات الشهداء بـ"الشاذات".

وقالت الدخيل لـ"الرسالة نت": "اولادكم بتسفروهم بالخارج، من منكم قدّم وضحّى لأجل الوطن؟"، مضيفة: "هذا المحافظ لو لم يكن مريض نفسي ما تفوّه بما تحدث به".

وأكدّت أن محافظ السلطة يتساوق مع الاحتلال في أوصافه ضد أمهات الشهداء.

والشهيد الدخيل اغتيل مع عدد من أصدقائه المطلوبين للاحتلال، في جريمة اغتيال هزّت نابلس.

من جهتها، وصفت شقيقة الشهيد محمد، المحافظ بـ"التافه"، على حد وصفها.

وقالت إن هذه التصريحات تعبر عن مرض يحمله المحافظ ضد كل من هو شريف.