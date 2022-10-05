كيف ردت أمهات الشهداء على إساءة محافظ نابلس؟

وجهت أمهات الشهداء في الضفة الغربية المحتلة،اليوم الأربعاء، رسالة لمحافظ محافظة نابلس إبراهيم رمضان بعد ما وصفهن بـ"الشذوذ".

ساقط وعديم للشرف

وقالت أم الشهيد مهند الحلبي مفجرّ انتفاضة القدس: "إن محافظ نابلس، الذي وصف أمهات الشهداء بـ"الشذوذ"، هوشخص ساقط وعديم للأخلاق والشرف".

وأضافت الحلبي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "لا يوجد لديه انتماء ولا وطنية ولا ينتمي لوطن".

وأكدّت أنّ تصريحات رمضان تعبر عن شخص "ينتمي للاحتلال"، متابعة: "نحن نفتخر بأبنائنا، أما هؤلاء السقطة فهم يتفاخرون بقلة الحياء والأفعال القذرة".

ووجهت رسالة له بالقول: "أبناؤنا أشرف منكم ولن تتجاوز في الشرف أظفر واحد منهم".

ووصف محافظة السلطة بنابلس أمهات الشهداء بـ"الشاذات" بعد أن "بعثن أولادهن للانتحار كي تصبح الأم المناضلة"، وفق توصيفه.

وأثارت تصريحات رمضان غضبا واسعا، خاصة وأنه تحدث عن جهود يبذلها لإقناع الشباب المطلوبين لدى الاحتلال بتسليم أسلحتهم.

شاذ أخلاقيا ووطنيا

وردّت أم الشهيد إبراهيم النابلسي، على تصريحات محافظ السلطة بنابلس، بالقول: "لو لم تكن شاذا أخلاقيا ووطنيا، ما كنت لتتهمنا بالشذوذ".

وأعلنت النابلسي لـ"الرسالة نت" عن وقفة ستنظمها أمهات الشهداء، ردا على تصريحات المحافظ، "وخلالها سنرد على هذا الحقارة التي تفوّه بها".

⚡️ والدة الشهيد البطل إبراهيم النابلسي "للرسالة" :



محافظ #نابلس لو لم يكن شاذًا ما وصف أمهات الشهداء بذلك. pic.twitter.com/bJfxW2O6p6 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 5, 2022

محافظ نابلس عميل وخائن ومريض

من جانبها، وصفت والدة الشهيد القائد محمد الدخيل، المحافظ، بـ"الخائن والعميل والمريض"، على خلفية تصريحاته التي وصف فيها أمهات الشهداء بـ"الشاذات".

وقالت الدخيل لـ"الرسالة نت": "أولادكم بتسفروهم بالخارج، من منكم قدّم وضحّى لأجل الوطن؟"، مضيفة: "هذا المحافظ لو لم يكن مريضا نفسيا ما تفوّه بما تحدث به".

وأكدّت أن محافظ السلطة يتساوق مع الاحتلال في أوصافه ضد أمهات الشهداء.

والشهيد الدخيل اغتيل مع عدد من أصدقائه المطلوبين للاحتلال، في جريمة اغتيال هزّت نابلس.

من جهتها، وصفت شقيقة الشهيد محمد، المحافظ بـ"التافه"، على حد وصفها.

وقالت إن هذه التصريحات تعبر عن مرض يحمله المحافظ ضد كل من هو شريف.