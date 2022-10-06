الجهاد الإسلامي تُحيي ذكرى انطلاقتها الـ35 اليوم

تحتفي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والشتات اليوم الخميس، بذكرى انطلاقتها الخامسة والثلاثين بمهرجان وطني كبير تقيمه داخل فلسطين وخارجها، تحت شعار "قتالنا ماضِ حتى القدس".

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين، أن حركته تقيم عصر اليوم، مهرجاناً جماهيرياً حاشداً إحياءً لذكرى انطلاقتها الـ 35 في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وأوضح أن أن عواصم احتضان المقاومة "بيروت، ودمشق، وصنعاء" ستشهد مهرجانات متزامنة مع المهرجان المركزي بغزة للتأكيد على وحدة الساحات.

وشدد على أن المهرجان المركزي سيحمل رسائل عدة، أبرزها وحدة الشعب الفلسطيني في الميدان والساحات، لافتاً إلى أنه سيتخلل المهرجان كلمة للأمين العام للحركة القائد زياد النخالة، ولأهالي الشهداء، والقوى الوطنية والإسلامية، إضافة إلى بعض الفقرات الجديدة.

ويشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تُحيي ذكرى انطلاقتها الـ35، في قطاع غزة ولبنان وسوريا وصنعاء بالتزامن للتأكيد على وحدة الساحات، في ظل تصاعد المقاومة المسلحة في الضفة والقدس.

أفادت مصادر صحية أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تُعد مفاجأة خلال مهرجان الانطلاقة الجهادية الـ35.

ويتخلل المهرجان الذي تنظمه الجهاد الإسلامي في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، كلمة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، ووالد الشهيدين المجاهد أبو رعد خازم، وكلمة للقوى الوطنية والإسلامية، كما سيتخلل المهرجان فعاليات وفقرات متنوعة، إلى جانب مفاجآت سارة لجمهور المقاومة.

ويقام مهرجان انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي الـ35، بالتزامن في غزة وجنين وعدد من العواصم العربية على النحو التالي:

غزة: أرض الكتيبة بعد صلاة العصر مباشرة.

جنين: ساحة الشهيد طوالبة - مخيم جنين.

لبنان: مدينة صيدا - ملعب الفجر.

سوريا: مدينة دمشق - مدرج مدينة الشباب.

اليمن: مدينة صنعاء - المركز الثقافي.