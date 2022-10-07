أعلنت مديرية الشرطة العامة بغزة، أنها أوقفت المدعو (قيس جمال الأقرع) 35 عاماً المعروف بـ (مصعب الأقرع)، بعد أن سلّم نفسه لشرطة المحافظة الوسطى مساء اليوم الجمعة، علماً بأنه مطلوب على خلفية مشاركته في إطلاق النار على قوة من شرطة المكافحة أثناء مهمة لها بتاريخ 19 أغسطس الماضي برفقة (وسيم كمال الأقرع)، ما أدى لإصابة اثنين من عناصر القوة في تلك الحادثة، ويعد المذكور من أصحاب العود الجنائي في قضايا الإتجار بالمخدرات.



وقالت الشرطة في تصريح صحفي اليوم الجمعة إنه قد تمت إحالة المذكور إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.



وأكدت أنها تواصل جهودها الحثيثة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات؛ في سبيل القضاء على هذه الآفة وتحصين المجتمع من أخطارها.