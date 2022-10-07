مواجهات و3عمليات إطلاق نار خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الضفة

سجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 3 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، واندلاع 18 نقطة للمواجهة.

كما شهدت الضفة تفجير عبوة ناسفة، وألقاء زجاجات حارقة ومفرقعات في ثلاث نقاط، وإحراق مركبة لقوات الاحتلال.

وفي القدس اندلعت مواجهات في وادي الربابة وعين اللوزة، تخللها إلقاء زجاجات حارقة و مفرقعات نارية، وإحراق سيارة شرطة لقوات الاحتلال.



وشهدت رام الله، اندلاع مواجهات في كفر مالك، والبيرة والمزرعة الغربية، كما شهدت جنين عملية إطلاق نار على حاجز دوتان، وتفجير عبوات ناسفة على حاجز الجلمة، واندلاع مواجهات في فقوعة.

وألقى الشبان زجاجات حارقة في كفر قدوم بقلقيلية، كما شهدت اندلاع مواجهات مع الاحتلال، كذلك في عزون والجدار الفاصل.

واندلعت مواجهات في حاجز بيت فوريك وبيتا وحوارة وبيت دجن وقريوت في نابلس، وأطلق مقاومون النار في وجبل جرزيم وجبل صبيح.

وسجلت بيت لحم اندلاع مواجهات في الخضر وتقوع ومخيم عايدة ومستوطنة بيتار عيليت، فيما اندلعت مواجهات في بيت أمر ومخيم العروب في الخليل.

أما فيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال على جبل جرزيم وجبل صبيح في مدينة نابلس، وإطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال على حاجز ودوتان واستهداف حاجز الجلمة بعبوات ناسفة في جنين.

كما سجلت الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة استهداف محطة كهرباء مستوطنة بيتار عيليت في بيت لحم بالزجاجات الحارقة، وإحراق مركبة لشرطة الاحتلال بعد إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية خلال المواجهات في حي عين اللوزة بالقدس.