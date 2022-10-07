الجامعة الإسلامية تخرج (126) طبيبًا وطبيبة ضمن احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين

خرجت الجامعة الإسلامية بغزة ضمن احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين الذي أطلقت عليه اسم “أفواج الأصالة والتميز”، (126) طبيبًا وطبيبة من كلية الطب وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات في الجامعة.

وأقيم حفل التخريج بحضور الدكتور محمد العكلوك- رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء من مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة، وأعضاء من مجلس الجامعة، والدكتور فضل نعيم- عميد كلية الطب، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية الطب، وممثلون عن الجامعات والكليات والمعاهد الفلسطينية، وجمع من الأطباء والعاملين في الحقل الطبي، والخريجون والخريجات، وذووهم.

الارتقاء بمهنة الطب

وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية الطب، لفت الدكتور العكلوك إلى السمعة الطيبة التي يحظى بها خريجي وخريجات كلية الطب على المستوى الدولي والعربي والمحلي، وأضاف مخاطبًا الخريجين والخريجات "أنتم فوج الأصالة والتميز والجيل القادم الذي سيسهم في بناء الوطن والارتقاء بمهنة الطب في وطننا الحبيب إن شاء الله، وسنبقى دومًا ندعم مسيرة العلم ونعمل من أجل رفعة الجامعة للوصول إلى القمة بإذن الله".

وشدد الدكتور العكلوك على حرص الجامعة على توفير كافة المقومات من الأجهزة والمختبرات والمعدات والخطط الدراسية والطواقم الأكاديمية والبيئة الجامعية التي تسهم جميعها يومًا بعد يوم في الارتقاء بمستوى الطلبة وأدائهم.

كلمة الخريجين

بدورها، شكرت الخريج إيمان خالد الهور –في الكلمة التي ألقتها نيابة عن خريجي وخريجات كلية الطب- الجامعة الإسلامية على جهودها واهتمامها بتوظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة في خدمة العملية التعليمية على وجه الخصوص وخدمة منظومة التعليم العالي في فلسطين على وجه العموم، وأكدت الخريجة الهور حرص كلية الطب على تعزيز قدرات طلبتها من خلال تحفيزهم على إجراء البحوث العلمية والمهنية، والمشاركة في المسابقات الدولية، والاستفادة من برامج التبادل الأكاديمي والطلابي، وأثنت على جهود الآباء والأمهات واهتمامهم بتوفير الأجواء المساعدة على النجاح والتفوق.

درع التفوق

مع بدء مراسم بروتوكول التخرج، سلم كل من: الدكتور العكلوك، والأستاذ الدكتور فرحات، والدكتور نعيم، الطالب أحمد وائل محمود علي حسن- الحاصل على المرتبة الأولى على مستوى خريجي وخريجات كلية الطب للعام الدراسي 2021/2022م، درع التفوق والنجاح.

بروتوكول التخرج

وقد طلب الدكتور نعيم، من رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.



فيما يلي خريجي كلية الطب البشري :

أحمد أيمن حسن الروبي, أحمد عطا أحمد شاهين, احمد فضل حمدان المصري, احمد محمد ابراهيم النجار, أحمد محمد محمود شحادة, احمد موسى أحمد الكحلوت, أحمد نبيل عبد القادر راضي, أحمد وائل محمود علي حسن, اسامه شحده سعيد سويعد, امير طلعت شحده غباين, أيهم ياسر درويش ابو القمبز, باسل فريد صبح القيق, براء عاطف محمد شكر, بلال خليل ابراهيم الهبيل, بلال محمد ديب القانوع, جمال محمد حامد صالحه, حازم ايهاب نظام الاغا, حسام نسيب أحمد موسى, ربيع رباح ربيع دردونه, زكريا ناهض محمد منصور, سائد سامي سعيد بدر, عبد الحليم خالد عبد الرحيم سكيك, عبد الرحمن صلاح الدين طه المشهراوي, عبد الرحمن وائل محمد مشتهى, عبد العزيز محمد عبد العزيز الفرا, عبد الله زكريا محي الدين كلاب, عبد الله سليمان سلام الرومي, عبد الله كمال محمد الأسطل, عبدالرحمن بسام محمد الهباش, عبدالرحمن فخري سلامه النبريص, عثمان عاطف عثمان الاغا, علاءالدين أكرم صبحي الزهارنه, عمار سالم خلف عزام, عمر عدلي داود الشاعر, عمرو نصر سليم ابو كميل, غازي ماهر غازي مزيد, غسان عطا درويش السيقلي, مؤنس رجب محيسن محيسن, محمد رائد ديب طبيل, محمد سهيل أحمد ابوعبدو, محمد سهيل محمود أحمد, محمد صلاح محمود ابو شرخ, محمد عارف سليمان حمام, محمد عبد الحكيم عبد الرحمن شهاب, محمد عواد حمدان كوارع, محمد فلاح محمد ابو سيدو, محمد ماجد عباس هديب, محمد ماهر غازي مزيد, محمود أحمد عبدالله خلف الله, معاذ عدنان علي انشاصي, معتز زكريا مصطفى حماد, مهند أسامه أحمد الشريف, وسيم جهاد نصري المدهون.



فيما يلي أسماء خريجات كلية الطب البشري :

اسراء زهير رجب النقيب, أسماء أحمد على بن سعيد, اسماء أحمد محمد عقل, اسماء صالح محمد النعامي, اسماء محمود جمعة الشعافي, أسيل إبراهيم يوسف فياض, اسيل محسن عبد الفتاح عقيلان, اشراق خالد محمود الهباش, اكرام مدحت عباس حسن, الاء شعيب عبد الرحمن مقاط, ألاء عوني رشدي أبو دقن, اماني محمد ابراهيم شتات, اميره حسن جمال صبحي الازعر, أية ابراهيم عبدالله عابد, ايمان خالد مقبول الهور, ايمان ناهض رجب ابو مزيد, ايمان هاشم محمود ابو ناصر, ايناس عبدالله عبد العزيز الوحيدي, بتول فضل الله سليمان ابو تيلخ, بيسان خالد عبد الرحيم صالح, بيسان فريد اسماعيل أحمد, تسنيم علاء ديب ابو القمبز, حنين انور محمد عوض الله, حنين أيمن أحمد ابو شماله, حنين يونس ابراهيم الدايه, حياة اياد منصور الجندي, دعاء عبد اللطيف صادق العيله, ديما ابراهيم صالح البيك, دينا محمد محمود الاشقر, ربا حامد ابراهيم ابو شعر, رزان عماد محمد عليان, رنا فكري سليم عبد اللطيف, روان خالد حسين طبش, رولا رأفت ابراهيم النجار, رولا محمد سلامه الهمص, رولا وليد سليمان كوارع, ريهام سمير اسماعيل اسماعيل, زينب عبدالله سليمان الزق, سندس نائل رجب علي, سهير أيمن عبد المجيد شعت, سوزان اسعد عليان البشيتي, سيوار محمد ادريس خضير, شذا جمال سالم ابو مذكور, شذا وليد مسعود عياد, شهد إياد حسن الروبي, شهد يوسف صبحي الرنتيسي, صفاء سليمان صبحي زين الدين, صفاء نواف عبد الكريم ابودحروج, ضحى ايهاب نظام الاغا, عبير محمد عيد حسين, علا فهد خضر رباح, غدير موسى يوسف مطر, فيجن أشرف عبد الرحمن أحمد, لارا جهاد توفيق حمد, لينا جمال محمد المحلاوي, ليندا أيمن محمد نعيم, مريم رائد بشير صالحه, مريم سعيد محمد ابو سلميه, منى نعيم عمر حجاج, ندا أنور سمير اشتيوي, ندى اشرف مصطفى جمعه, نعمه جمعة سعيد مطر, نور رأفت حسين مطير, هالة جمال موسى أبو حزيمه, هدى أحمد محمد عثمان, هديل عوض أحمد ابو الريش, هلا انور عبد الهادي الحلو, هلا عماد الدين صالح ابو علوان, هيا غازي عبد الرحيم الدبش, وفاء سمير محمد شحادة, ياسمين رامي ابراهيم أبو سيف, ياسمين رفاء حيدر سكيك, ياسمين علاءالدين داود الجماصي.