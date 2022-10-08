شهيدان خلال اشتباكات مع قوة (إسرائيلية) اقتحمت مخيم جنين

استشهد صباح اليوم السبت شابان فلسطينان خلال اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال (الإسرائيلية) التي اقتحمت مخيم جنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل ارتقاء شهيدان برصاص الاحتلال الحي في جنين و ١١ إصابة، بينها ٣ إصابات خطيرة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال حاصرت منزلا لعائلة أبو زينة في المخيم.

وأضافت أن عشرات الآليات توغلت في المخيم، فيما تصدى المقاومون لها.