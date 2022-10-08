شهيد خلال اشتباكات مع قوة (إسرائيلية) اقتحمت مخيم جنين

استشهد صباح اليوم السبت شاب فلسطيني خلال اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال (الإسرائيلية) التي اقتحمت مخيم جنين.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال حاصرت منزلا لعائلة أبو زينة في المخيم.
وأضافت أن عشرات الآليات توغلت في المخيم، فيما تصدى المقاومون لها.
وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الصحة بإصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال الحي في الأطراف السفلية، نُقلت إصابتان إلى مستشفى جنين الحكومي، وثالثة إلى مستشفى ابن سينا.
واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع والرصاص الحي.
يتبع،،