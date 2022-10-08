الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، الليلة الماضية، ثلاثة شبان في العشرينات، من مخيم نور شمس شرق طولكرم، على حاجز عسكري قرب بلدة عين سينيا شمال مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين خالد وعمر معاذ الغول، وعاصم العلي أثناء مرورهم على حاجز عسكري قرب عين سينا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم السبت، ثلاثة مواطنين من بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: نسيم وليد الهريمي، وعماد علي الهريمي، ومحمد عوض الهريمي من شارع الصف، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.