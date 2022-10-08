"القسام" يخوض اشتباكات مع الاحتلال في مخيم جنين

خاضت مجموعات من كتائب الشهيد عز الدين القسام صباح اليوم السبت اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين.

وتمكن مجاهدو القسام من إطلاق النار صوب قوات الاحتلال وخوض اشتباكات في عدة محاور بمخيم جنين.

ومع بداية اقتحام المخيم، أعد مجاهدو القسام سلسلة من الكمائن لاستهداف القوة الإسرائيلية المقتحمة برشقات من الرصاص.

وسبق أن خاضت كتائب القسام اشتباكات مع قوات الاحتلال في جنين، وظهر توقيع الكتائب على قنابل يدوية يستخدمها المقاومون في مخيم جنين.

وظهر مقاتلون من القسام في تأبين عدد من شهداء جنين وجنازة القائد الوطني وصفي قبها، كما نشرت الكتائب مؤخراً فيديو لتدريبات لمجاهديها في جبال جنين.

وتسبب الفيديو بحالة من القلق والإرباك لدى المحافل الأمنية والعسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي التي عبرت عن خشيتها من عودة العمل العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية.