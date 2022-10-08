شيع مئات المواطنين ظهر السبت جثمان الشهيد مهدي محمد لدادوة (17 عاما) بقرية المزرعة الغربية "القبلية" شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

واستشهد لدادوة أمس خلال مواجهات مع الاحتلال، بعد اقتحام المستوطنين لمنطقة "عين حراشة" غربي القرية، جرى خلالها إطلاق الرصاص الحي بكثافة على عشرات الشبان.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الاستشاري بضاحية الريحان بمسيرة محمولة إلى القرية، حيث ألقى الأهالي نظرة الوداع على الجثمان، فيما أدى المشيعيون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد القرية.

وانطلقت مسيرة التشييع في شوارع القرية وسط هتافات تطالب بالانتقام والرد على جرائم الاحتلال، رافضين المفاوضات، داعين إلى تصعيد المقاومة في محافظات الضفة.

وحيا المشاركون في هتافاتهم المقاومة في غزة وجنين، مؤكدين على المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال.