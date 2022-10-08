عمليتا إطلاق نار وإصابتان في صفوف الاحتلال بالضفة

سجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عمليتي إطلاق نار استهدفتا قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى جانب اندلاع المواجهات في 13 نقطة، وإصابتين في صفوف الجنود والمستوطنين.

كما سجلت المقاومة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تفجير عبوتين ناسفتين، وإعطاب مركبة تابعة لقوات الاحتلال.

وفي القدس اندلعت مواجهات في العيزرية وأبو ديس وباب العامود والبلدة القديمة، ما أدى لإصابة جندي صهيوني.

وأصيب جندي بعد اندلاع مواجهات والقاء حجارة في المزرعة الغربية في رام الله، واندلعت مواجهات في سلواد وعطارة والبيرة.

أما في جنين، فقد شهدت اشتباكات متكررة وإطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة وإعطاب آلية عسكرية واندلاع مواجهات في المخيم، وتفجير عبوة ناسفة على حاجز الجلمة.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات في معبر إيال، كما اندلعت في نابلس التي شهدت إطلاق نار في صرة، بينما شهدت الخليل مواجهات في دورا وشارع الشلالة.

وفيما بالعمليات النوعية، فقد اعترف العدو بإصابة جندي بعد اشتباكات وإطلاق نار متكرر وإلقاء عبوات ناسفة باتجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين واستهداف حاجز الجلمة بعبوات ناسفة في جنين، إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال بالقرب من بلدة صرة في مدينة نابلس.

كما أصيب جندي (إسرائيلي) بحجر في رأسه خلال المواجهات في المزرعة الغربية قرب رام الله، وأصيب شرطي من قوات الاحتلال في مواجهات اندلعت في أماكن متفرقة من مدينة القدس.