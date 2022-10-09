مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بنابلس ورام الله

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأحد والليلة الماضية، شابين من بيت لحم وجنين بالضفة الغربية، فيما استهدف مقاومون حاجز حوارة جنوب نابلس، وبرجًا عسكريًا للاحتلال برام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الشاب باسل خليل محمد سجدية (21 عاما)، خلال مروره عبر حاجز "الكونتينر" العسكري، وهو من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد طاهر فشافشة، أثناء مروره على حاجز بيت إيل العسكري، قرب رام الله، وهو من بلدة جبع جنوب جنين

واستهدف مقاومون بالرصاص قوات الاحتلال على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وأغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم، حاجز حوارة العسكري، ومنعت المركبات الفلسطينية من المرور من خلاله.

وفي رام الله، استهدف مقاومون بالعبوات الناسفة البرج العسكري في قرية النبي صالح غرب رام الله، فيما أغلق الاحتلال البوابة الحديدية على مدخل القرية.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتشن قوات الاحتلال اعتقالات شبه يومية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تطال النساء والأطفال والشيوخ، وسط انتهاكات متزايدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.