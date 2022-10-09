نشطاء يحتفلون بـ #عملية_شعفاط على مواقع التواصل

احتفل عشرات النشطاء الفلسطينيين بعملية إطلاق النار، مساء السبت، والتي أسفرت عن مقتل مجندة (إسرائيلية) وإصابة جنديين آخرين بجراح، على حاجز شعفاط شمالي القدس المحتلة.

وغرد النشطاء على مواقع التواصل، معبرين عن سعادتهم وفرحتهم بالعملية البطولية، التي ما زال منفذوها طلقاء، بعد تمكنهم من الانسحاب فور تنفيذ عمليتهم.

وربط النشطاء العملية وتصاعد عمليات المقاومة بالضفة والقدس، بالانتهاكات (الإسرائيلية) في المسجد الاقصى والمسجد الإبراهيمي وعدوانه على مخيم جنين ومدينة نابلس، معتبرين أنها جاءت ردا على الإجرام الصهيوني المتزايد.

وجاءت العملية بعد ساعات قليلة من اعتداء قوات الاحتلال على المقدسيين أثناء احتفالهم بالمولد النبوي، وشوهدت مقاطع فيديو لاعتداء وحشي على فتاة مقدسية أسقطت أرضا وانهال عليها الجنود والمجندات بالضرب المبرح.

وفيما يلي بعض التغريدات:

أكاد أجزم أن من كان به همًّا الليلة، قد زال بمجرد سماع خبر #عملية_شعفاط البطولية 💚



لك الحمد يا الله حتى ترضى.#القدس — الخدّاش (@khaddash21) October 8, 2022

🥷 بمقاومتنا نحرر أرضنا وندحر محتلنا 🔥



عملية إطلاق نار بطولية صوب الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط شمال شرق #القدس ووقوع إصابات .#غضب_الأقصى#عملية_شعفاط pic.twitter.com/0O5iihG2MY — أحمد أبو نصر ahmad abonser (@ahmadnser1) October 8, 2022

الجميل في حالة المقاومة الحالية في الضفة، أن العدو لا يعلم من أن سيأتيه المقاوم و في أي نقطة سيضربه و ما هي القوة التي يحملها.



مجد #ضفة_العيّاش يعود من جديد ليصنع فصلا جديدا من العمل المقاوم النوعي الذي لطالما كان عنوانا لها 💚#كتائب_القسام#عملية_شعفاط#القدس — الخدّاش (@khaddash21) October 8, 2022

صباح الخير 🌹

وهل كانوا يظنون أنهم سيحظون بنوم هانئ بعد اعتدائهم على المقدسات والحرائر وأبناء شعبنا؟#غضب_الأقصى#عملية_شعفاط pic.twitter.com/GsGZ85Y6Jc — Ammar| من غزة (@AmmarQudeh) October 9, 2022