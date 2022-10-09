كتائب القسام تكشفُ عن إحدى وحداتها السرية

كشف مصدر خاص أن كتائب الشهيد عز الدين القسام تعتزمُ الكشف عن إحدى وحداتها السرية والتي عملت في الخفاء لثمانية أعوامٍ.

وأضاف المصدر بأن "كتائب القسام" ستقيمُ حفلًا تكريميًا للشهيد القائد "جمعة الطحلة" وستكشفُ عن الوحدة السرية خلال الحفل.

وخلال معركة "سيف القدس" التي خاضتها الفصائل الفلسطينية في أيار2021، نعت كتائب القسّام القادة الذين "ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة" ومن بينهم القائد جمعة عبد الله الطحلة الذي ترك مسيرة جهادية تنقل خلالها بين البلدان والمسؤوليات من أجل المقاومة وتطوير قدراتها.