هارتس تطرح سيناريو طرد 200 ألف فلسطيني من الداخل خلال يومين

حذرت صحيفة هآرتس العبرية من مخطط لاستبعاد الناخبين العرب في الداخل المحتل لضمان عدم مشاركتهم في الانتخابات القادمة وبالتالي فوز اليمين المتطرف

ويقول الكاتب يورام يوفال:" إذا لم يشارك معظم فلسطيني الداخل المحتل في الانتخابات، فأحزاب اليمين هي التي ستشكل الحكومة القادمة. وهذا هو سبب جهد الليكود لـ”إبقاء العرب في البيوت وأن لا يذهبوا إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة”.

ويضيف: كي يعود الليكود إلى الحكم، فإن الحزب المشترك بين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يجب أن ينضم للائتلاف، لذلك سيحصل في المفاوضات الائتلافية تقريباً على كل ما سيطلبه. عندما يدخل حزب بن غفير “قوة يهودية” إلى الحكومة، قد تتدهور حياة فلسطيني الداخل ومكانتهم القانونية بسرعة.

وطرح الكاتب سيناريو سيتم فيه طرد نحو 200 ألف شخص من فلسطيني الداخل المحتل من بيوتهم في السنة المقبلة إلى مناطق “ج” في الضفة الغربية، متوقعا أن يتم تنفيذ الطرد بشكل مفاجئ وبسرعة خلال جولة قتال بين (إسرائيل) و”حزب الله”.

وبين أن الاحتلال سيستخدم الحرب مبرراً لهذا العمل، وستحرف انتباه وسائل الإعلام عنه، منوها إلى أن السيناريو ربما لن يخرج هذا إلى حيز التنفيذ بشكل كامل في السنة القادمة، لكنه قابل للتنفيذ، وسيناريو واقعي وفق الكاتب.

ووفق الكاتب يرتكز السيناريو إلى مصدرين من الواقع. الأول، قدرة لوجستية موجودة الآن في (إسرائيل) لإخلاء سريع ومنظم لعدد كبير من السكان المدنيين في حالة حدوث حرب أو كارثة طبيعية. الثاني، تصريحات رؤساء حزب الليكود و”الصهيونية الدينية” و”القوة اليهودية”.

ويقول يورام يوفال:" رؤساء الليكود والقوة اليهودية لا يحاولون إخفاء خططهم بخصوص فلسطيني 48، وحسب تصريحاتهم العلنية، فإن رؤساء اليمين لن يقتلوا ولن يتسببوا بضرر جسدي للجمهور العربي، لكنهم سيطردون فلسطيني الداخل المحتل من بيوتهم، وسيفعلون أي شيء كي لا يعودوا إليها. هذه ليست دعاية انتخابية، بل خطة عمل.

وذكّر الكاتب بتعهد عضو الكنيست بن غفير بتشكيل بعد دخوله إلى الحكومة “سلطة وطنية لتشجيع الهجرة "لإخراج أعداء إسرائيل من أرض إسرائيل" (“هآرتس”، 22/2/2019).

وأعلن الدكتور ميخائيل بن آري من رؤساء “قوة يهودية” بأنه سيعمل على تشجيع هجرة “عرب أم الفحم الذين يرقصون على أسطح البيوت عندما يتم ذبح اليهود”. وهناك أمثلة كثيرة أخرى وفق الكاتب.

وحول قدرة (إسرائيل) اللوجستية لإخلاء سريع للسكان المدنيين يذكر أنه من المهم الإشارة إلى أنها غير مخصصة لطرد فلسطيني ال48 أي بمعني أنه لا يوجد في وزارات الحكومة أو في الجيش خطة أو استعداد لهذه الاحتمالية، لكن تم تطوير القدرة وتخصيصها لغرض آخر، وهو منع خسائر في الأرواح في حالة الحرب أو هزة أرضية أو في حالة كوارث أخرى، عن طريق إخلاء جماعي لسكان مدنيين الذين تضرر مكان سكنهم.

ولفت إلى إمكانية استخدام هذه القدرة لطرد مئات آلاف العرب من مواطني (إسرائيل) إلى الضفة الغربية في فترة زمنية قصيرة. وهي احتمالية ليست خيالية.