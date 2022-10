تشكيلة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني ، من المقرر أن يلتقي فريق برشلونة مع غريمه سيلتا فيجو اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب كامب نو.

وتنطلق مباراة برشلونة وسيلتا فيجو الأقوى بين الفريقين في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

كما سيكون الساعة التاسعة مساء بتوقيت دولة مصر (القاهرة) لكن بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب الساعة الثامنة مساءا الحادة لنقل الاحداث. المواجهة لمسابقات الدوري الاسباني.

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي بتشكيلة أساسية متوقعة أمام الفريق الضيف سيلتا فيغو، كما يلي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيغن.

دفاع البرسا: جيرارد بيكيه، ماركوس ألونسو، جوردى البا، اريك جارسيا (سيرجى روبيرتو).

تشكيلة برشلونة ضد سيلتا فيغو

وحقق فريق برشلونة (البلوغرانا) 4 انتصارات فقط، في آخر 10 مواجهات أمام منافسه سيلتا فيغو في الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، كما وتلقى الخسارة في مباراتين وتعادل في 4 مباريات أخرى.

ويتصدر برشلونة مؤقتًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة ، ويتعادل مع غريمه التقليدي ريال مدريد ، وبنفس رصيد النقاط في المركز الثاني.

وجاء الفريق المنافس سيلتا فيجو في المركز 11 برصيد 10 نقاط حتى الآن.

