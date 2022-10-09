رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2022

رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2022، لا يزال ينتظر الطلاب في ليبيا موعد إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة والتي ينتظرها الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر.

من أجل معرفة مستقبل أبنائهم ومعرفة الكلية التي سيلتحقون بها، خاصة منذ العام الدراسي. يقترب بسرعة، حيث ينشط عبر محركات البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة في ليبيا 2022.

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وعشرات الآلاف من الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الماضي ينتظرون معرفة موعد نشر النتيجة.

حيث يبحثون على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية وعلى موقع نظام الامتحانات، من أجل التحقق من مستقبلهم الأكاديمي ومعرفة الكلية التي سينضمون إليها في العام الدراسي القادم.

رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2022

ويمكن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly.

موعد نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2022

موعد نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2022 ، بضع ساعات وسيتم رفع النتيجة عبر موقع نظام الامتحانات ، الموقع الرسمي للوزارة ، والذي من خلاله يتم تقديم جميع الخدمات التعليمية للطلاب ، وكان وزير التربية والتعليم قد صرح بأن جميع خطوات التصحيح قد اكتملت بالكامل، وفي الساعات القليلة القادمة سيتم تحميله من خلال المواقع المعتمدة.

أعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية على فيسبوك، دعوته لوسائل الإعلام والصفحتين لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقد لشرح تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، بمقر الوزارة. في منطقة الهاني، وقالت الوزارة ان النتيجة ستكون يوم الاثنين 10 اكتوبر الساعة العاشرة صباحا.

رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2022

ويمكن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly.

كيفية البحث عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2022

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly.

أو الدخول مباشراً على رابط منظومة الامتحانات الليبية

النقر من الصفحة الرئيسية على أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد نتائج شهادة أتمام مرحلة التعليم الثانوي 2022.

تسجيل البيانات المطلوبة للإستعلام ” رقم الجلوس، رقم القيد”.

الضغط على عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة بالدرجات ونسبة النجاح العامة.