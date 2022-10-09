www.imtihanat.com رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2022 ، ينتظر الطلاب في ليبيا موعد إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة التي ينتظرها الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر، للتحقق من مستقبل أبنائهم ومعرفة الكلية التي سيلتحقون بها ، خاصة منذ العام الدراسي. يقترب بسرعة.

وعشرات الآلاف من الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الماضي 2022/2021 وينتظرون معرفة موعد نشر النتيجة، يبحثون على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية وعلى موقع نظام الامتحانات، من أجل التحقق من مستقبلهم الأكاديمي ومعرفة الكلية التي سينضمون إليها في العام الدراسي القادم.

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رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2022

ويمكن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly.

كيفية البحث عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2022

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly.

أو الدخول مباشراً على رابط منظومة الامتحانات الليبية.

النقر من الصفحة الرئيسية على أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد نتائج شهادة أتمام مرحلة التعليم الثانوي 2022.

تسجيل البيانات المطلوبة للإستعلام ” رقم الجلوس، رقم القيد”.

الضغط على عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة بالدرجات ونسبة النجاح العامة.