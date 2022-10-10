عملية إطلاق نار استهدفت الاحتلال في نابلس

شهدت الضفة الغربية، فجر اليوم والليلة، عملية إطلاق نار في نابلس، وتصاعد اعتداءات الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وخاض مجموعة من المقاومين، اليوم الاثنين، اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال قرب مستوطنة "شافي شمرون" غربي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن أصوات تبادل لإطلاق النيران سمعت فجراً قرب دوار دير شرف دير شرف غربي نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال المحلات التجارية بالمنطقة وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة، كما أغلقت حاجز "شافي شمرون" بالاتجاهين، وكذلك شارع دير شرف باتجاه طولكرم.

وفي الخليل شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وأغلقت عددا من شوارعها.

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، ونصبت الحواجز العسكرية المؤدية إلى أحياء البلدة القديمة.

ومنعت قوات الاحتلال المواطنين ومركباتهم من المرور عبر الشوارع الرئيسية المؤدية إلى إحياء، واد النصارى، وواد الحصين، وحارة جابر.

وأغلق عشرات المستوطنين عددا من الشوارع شرق المدينة، بحماية قوات الاحتلال، واعتدوا على مركبات المواطنين.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال اعتقل الشقيقين أسيد وخليل الترتوري، من مخيم الفوار جنوب الخليل.

أما في جنين، فقد أطلق شبان، قنبلة محلية الصنع "كوع متفجر"، صوب حاجز الجملة، شمال شرق المدينة.