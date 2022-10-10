فيادي بالجهاد: عباس المسؤول الأول عن تصريحات موظفيه

قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي محمد علان، إن رئيس السلطة محمود عباس هو المسؤول الأول عن تصريحات موظفيه، في رد على إساءة محافظ نابلس إبراهيم رمضان لأمهات الشهداء.



وأكدّ علان لـ"الرسالة نت" أن ّالأصل في عباس شخصيا هو الاعتذار لأمهات الشهداء، وتقبيل رؤوسهن في مقر محافظة نابلس بعد أن يقيل محافظه.



وعدّ البيانات الصادرة المؤيدة لإبراهيم في حال ثبوت صحتها، بمنزلة "تشجيع له وتبني لموقفه، وهذا يعني اشتراك في الجريمة بشكل مباشر".

ونبه أنّ محافظ نابلس اساء للإرث التاريخي لنضال فتح، "نستهجن ونستنكر صمت وعدم مبالاة حركة فتح تجاه هذه الترهات، والأكثر جريمة وفظاعة أن تصدر بيانات مؤيدة لهذا المحافظ".

ووصف علان البيانات بـالوضيعة التي من شأنها أن تخدم الاحتلال ومشغليه، وتمنحه الضوء الأخضر للنيل من رموز القضية وشرفائها.