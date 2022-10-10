16 يوما على بدء الأسرى الإداريين إضرابهم عن الطعام

يواصل 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، لليوم الـ16 على التوالي، إضرابهم مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على الاعتقال الإداري.

وانضم أمس 20 أسيراً في سجون الاحتلال، للإضراب، ليرتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، إلى 50 أسيراً.

وبدأت تظهر على الأسرى المضربين علامات التعب والإنهاك والإعياء الشديدين، ونقص في الوزن، وآلام في المفاصل، وهزال شديد نتيجة نقص كمية السوائل والفيتامينات في الجسم.

ووفق مصادر محلية، فإن الأسير المضرب جهاد شريتح، قد ضاعفت حالته الصحية، ويعاني من تقيؤ مصحوبا بالدم، وجرى نقله لعيادة معتقل عوفر.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1650 أمر بقرار واعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/ أغسطس الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.