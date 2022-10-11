"عرين الأسود" يبدأ "أيام الغضب" نصرةً للأقصى

أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، يوم الثلاثاء، عن بدء سلسلة "أيام الغضب لأجل القدس"؛ دفاعًا عن المسجد الأقصى، في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين وجيش الاحتلال له.

وقالت المجموعات في تصريح وصل "الرسالة نت": "بسم الله نبدأ وبسم القدس نعلن بإذن الله وبعد التوكل على الله بدء سلسلة أيام الغضب لأجل القدس".

وأضافت "نتابع منذ أيام ما يحدث في القدس حتى بلغ الأمر منتهاه باقتحام الأقصى صباح هذا اليوم، وحتى ساعة كتابة البيان بأكثر من 750 مستوطنًا".

وأكدت أن "حالة التخدير والتهويد؛ لن تنال منا، وآن الأوان لوضع حد فاصل وقاطع لهذه المعركة التي تشن علينا، وعلى رجالنا ونسائنا وأطفالنا في كل مكان، وعلى أقصانا ومسرانا".

ودعت المجموعات "أهلنا بالداخل المحتل للانضمام لها والاشتباك مع العدو في كل مكان".

وطالبت الفصائل ورجالها بتنفيذ عمليات نوعية في كل مكان وكل اتجاه.

وقالت: "ندعو حركة فتح أبناء الياسر، وحركة حماس أبناء الياسين، وفصائل الشرف، والجهاد الإسلامي أبناء الشقاقي، والجبهة الشعبية أبناء أبو علي مصطفى في الضفة الغربية لتغطية أيام الغضب لقناعتنا التامة أنه لا ضفة بغير الفتح، فتح أبو إياد وأبو جهاد وأبو عمار، فتح الكرمي والعبيات ونايف أبو شرخ".

وأضافت "ندعو جماهير شعبنا للوقوف أمام مسؤولياتهم؛ فلا كرامة لنا بوطن يُدنس وما الرزق إلا على رب العباد".