فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من التمادي في اقتحام الأقصى

دعت فائل المقاومة الفلسطينية أهالي شعفاط والقدس إلى العمل على حماية منفذ عملية شعفاط النوعية بإزالة كل صور الكاميرات والاشتباك مع الاحتلال وافشال مخططاته للحيلولة دون الوصول إليه.

وحذرت الفصائل في مؤتمر صحفي، عقد بمدينة غزة، ظهر اليوم الثلاثاء، من التمادي في اقتحام وتدنيس المقدسات فالمسجد الأقصى خط أحمر والقدس خط أحمر دونهما أرواحنا ودماؤنا وكل إمكانات المقاومة مسخرة للدفاع عن المقدسات وعن شعبنا.

ودعت شعبنا في الضفة والداخل المحتل إلى شد الرحال إلى المسجد الاقصى وحمايته والرباط فيه وافشال مخططات الاحتلال في تكريس وقائع جديدة على الأرض أو تقسيمه زمانيا ومكانيا.

كما طالبت شعوب أمتنا العربية والإسلامية لتحمل مسئولياتهم بدعم صمود وثبات شعبنا الفلسطيني والعمل على تحرير القدس والأقصى.

وتوجهت بالتحية للأسرى والأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، مؤكدةً أن قضيتهم تقف على سلم أولويات المقاومة.

ورحبت بالجهود الجزائرية المبذولة لإنهاء الانقسام والتي كانت ستكتمل بحضور كافة قوى شعبنا وعلى رأسها فصائل المقاومة ونتمنى النجاح لها.

وأكدت على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية المبنية على أساس تحقيق الثوابت وحمايتها لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.