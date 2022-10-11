حماس: حصار أحياء القدس لن يرهب شعبنا عن مواصلة مقاومته

قال محمد حمادة المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس المحتلة إن حصار أهلنا في مخيم شعفاط وأحياء القدس إمعانٌ في الإجرام لن يرهب شعبنا عن مواصلة مقاومته دفاعاً عن أرضه ومقدساته.

وأضاف حمادة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنَّ استمرار الاحتلال في تنفيذ الحصار المشدّد وتعطيل حياتهم ومصالحهم اليومية، التعليمية والصحية، ومنع وصول المرضى إلى المستشفيات، مع تصعيد الاقتحامات لمنازل المواطنين والاعتقال والتهديد بإطلاق النار، ما هو إلّا إمعانٌ مُمَنهج في سياسة العقاب الجماعي، التي لن ترهب شعبنا عن مواصلة مقاومته دفاعاً عن أرضه ومقدساته.

وأشاد بصمود وبطولة أهلنا المرابطين في الأقصى وشبابنا الثائرين في القدس وعموم الضفة المحتلة، وندعوهم إلى مواصلة تصدّيهم للاحتلال وجنوده ومستوطنيه.

ودعا جماهير شعبنا إلى دعم وتعزيز هذه الملحمة البطولية التي يصنعها أهلنا في الضفة والقدس.

وأكد أنَّ سياسة الإرهاب الصهيوني في الحصار والعقاب الجماعي لن تفلح في كسر إرادة شعبنا المقاوم.

وطالب المجتمع الدولي بكل مؤسساته الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لتجريم هذا العدوان المتصاعد ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والانتصار لحقوقنا الوطنية ونضالنا المشروع في انتزاع الحريَّة والاستقلال.