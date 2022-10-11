عرين الأسود تنفذ عملية إطلاق نار بنابلس

أعلنت مجموعات عرين الأسود، اليوم الثلاثاء، تنفيذها عملية إطلاق نار ثانية في منطقة دير شرف تجاه مجموعة من جنود الاحتلال (الإسرائيلي) بنابلس.

وقالت مجموعات عرين الأسود في بيان لها: "إن بركان المقاومة المُشتعل لن يُخمد".

وأفادت مصادر عبرية بأن، مجموعة من جنود الاحتلال والمستوطنين تعرضت لإطلاق نار قرب مستوطنة شافي شمرون غرب نابلس.

وذكرت المصادر أن العملية لم تسفر عن إصابات في جنود الاحتلال.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على دوار قرية دير شرف بنابلس.

وصباح اليوم، أصيب جندي (إسرائيلي) في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي المواطنين غرب نابلس.

وقالت "عرين الأسود": "إن مجموعة من مقاتليها الأبطال نفذوا عملية نوعية بالقرب من مُغتصبة شافي شومرون، محققة إصابات أكيدة وبالغة في صُفوف العدو وانسحب المجاهدون بسلام بفضل الله".

وأعلنت مجموعات عرين الأسود عن إطلاق سلسلة "أيام الغضب" ردًا على العدوان (الإسرائيلي) في القدس والمسجد الأقصى.

يتبع..