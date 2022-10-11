مقتل جندي (إسرائيلي) في عملية إطلاق نار غرب نابلس

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي (إسرائيلي) متأثرا بجراح أصيب بها ظهر اليوم، جراء عملية إطلاق نار نفذتها مجموعات "عرين الأسود".

وأفادت القناة 7 العبرية، بأن جنديًا (إسرائيليًا) أصيب بجراح في الجزء العلوي من جسده بعد إطلاق النار عليه أثناء تأمينه مسيرة للمستوطنين قرب بؤرة "حوميش" شمال غربي نابلس، ووصفت جراحه بالخطيرة.

وقالت المجموعات في تصريح مقتضب : "نفذت مجموعة من مُقاتلينا الأبطال عملية نوعية بالقرب من مُغتصبة شافي شومرون محققة إصابات أكيدة وبالغة في صُفوف العدو وانسحب المجاهدون بسلام".

وأضافت "نقول للمستوطنين المُحاصِرين لمدينة نابلس من كافة الاتجاهات سنرى اليوم مَن سيحاصِر مَن".