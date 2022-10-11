عرين الأسود تطالب الفصائل الفلسطينية بالاستنفار

طالبت مجموعات عرين الأسود، الفصائل الفلسطينية بالاستنفار، لأن المعركة قد اقتربت وماهي إلا ساعات.

وقالت المجموعات في بيان مقتضب وصل "الرسالة نت": "إننا نطلب من أهالينا في جبل النار اليقظة التامة".

وأضافت، "لكم منا صدق الوعد ولكن نقول للمواطنين الكرام احموا ظُهورنا والتزموا بتعليمات العرين مخيرين غير مُجبرين".

ونفذت مجموعات عرين الأسود خلال ساعات اليوم ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من مدينة نابلس.

وجاءت العمليات البطولية بعد إعلان عرين الأسود بدء بسلسلة عمليات أيام الغَضب لأجل القدس.

وأكدت عرين الأسود أن الأمر قد بلغ الأمر منتهاه باقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى اليوم.

وشددت على أن أنه الآوان لوضع حد فاصل وقاطع لهذه المعركة التي تشن على الفلسطينيين ومسجدهم.

وتوعدت المستوطنين الذين يحاصرون نابلس بأن تزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يذوقوا لهيب النار من أبطال المقاومة.