لعواودة: عربدة الاحتلال لن تثمر سوى مزيداً من الثبات في الأقصى

قالت الناشطة انتصار العواودة، إن العربدة التي يمارسها الاحتلال عبر اقتحامات المستوطنين، بحماية قواته العسكرية، لفرض واقع جديد في القدس المحتلة، لن تثمر سوى مزيداً من الصمود والثبات للمرابطين في الأقصى.

وأضافت العواودة أن هذه الاقتحامات لن تفت من عزيمة الشعب الفلسطيني، الذي حمل راية الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين، نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية.

وتابعت: "عربدة الاحتلال تستحث روح الجهاد والثأر للأقصى والمرابطين والمرابطات ممن تعرضوا للتنكيل بسبب رباطهم"، مشيرة إلى أن المقاومة حاضرة في كل وقت.

وذكرت أن رسالة المقاومة تقول: "كفاكم عربدة، نحن لن نترك الأقصى وحيداً"، داعية الأمة العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية والإنسانية إلى نجدة الأقصى، والدفاع عن هذا الإرث الديني والإنساني العظيم أمام عبث الاحتلال.

واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ثاني أيام "عيد العرش" العبري.

وأفادت مصادر مقدسية بأن 1549 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة داخل باحاته، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة وبعد خروجهم من المسجد.