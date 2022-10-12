مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم والخليل نصرة لأهالي شعفاط

أصيب، ظهر اليوم الأربعاء، عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في بيت لحم والخليل.

وفي بيت لحم، أصيب عشرات المواطنين والطلبة، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب المدخل الشمالي للمدينة.

وأصيب عشرات المواطنين وطلبة المدارس بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال صوبهم بغزارة، خلال مواجهات في المكان.

أما في الخليل، فأصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مخيم العروب، شمال المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وعم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية والقدس، اليوم الأربعاء، استجابة لنداء أهالي مخيم شعفاط.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة بما فيها المواصلات العامة وسط دعوات للتوجه للحواجز رفضا للحصار.