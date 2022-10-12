عرين الأسود: نستنفر أبناء شعبنا لنصرة المجاهدين ولا مقاومة بدون حاضنة شعبية

قالت مجموعات عرين الأسود: "نستنفر كل أبناء شعبنا اليوم لنصرة المجاهدين وهنا نقول لا مقاومة بدون حاضنة شعبية وإننا نعلم يقين العلم قبل أن نسلك هذه الطريق من هو الشعب الذي ندافع عنه".

وأضافت عرين الأسود في بيان لها:" إن الساعات القادمة تحمل لجنود الاحتلال ومستوطنيه ألم كبير وحسرة لطالما قمتم بزرعها بأحشائنا فذوقوا زرعكم ذوقوا زرعكم".

وأكدت أنها تتابع تحركات جنود الاحتلال سواء على الطرق الالتفافية أو على الحواجز أو على التلال المُحيطة في مدينة نابلس.

وتوجهت عرين الأسود بخالص الشكر كل مواطن لبى التزم بالإضراب والنفير الذي أعلنا عنه بالأمس.

وأشارت إلى أنها، لا تتبع لأي فصيل ولا تساق لمصالح حزبية وليس لها أي خلاف مع أي فصيل ولا مع أجهزة أمن السلطة.

وقالت :"أخيرا مقاتلينا الاشاوس مقاتلي الفصائل المقاومين الأحرار أنه يوم النفير واليقظة فقد اقتربت المعركة".