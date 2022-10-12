 55 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة 

تواصلت أعمال المقاومة المتصاعدة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 55 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، بينها 8 عمليات إطلاق نار.

واستهدفت عمليات إطلاق النار قوات الاحتلال والمستوطنين في مستوطنة "كدوميم" ومستوطنة "يتسهار" ومفرق بلدة بيتا في نابلس.

وشملت عمليات إطلاق النار قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز سالم، وحاجز عطارة ومعسكر عوفر برام الله.

وألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة على حاجز الجلمة في جنين، وحطموا مركبات مستوطنين بالقرب من قرية النبي صالح في رام الله.

كما أصيب جندي بعد رشقه بالحجارة خلال مواجهات اندلعت في سبسطية بمدينة نابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة تخللها إطلاق نار بالقرب من بلدة الزعيم في القدس المحتلة.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في ضاحية السلام ومخيم شعفاط وعناتا وأبو ديس ومختلف ضواحي القدس.

ورصدت 35 نقطة مواجهة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها إلقاء حجارة ومواجهات مع قوات الاحتلال.

وتصدى الشباب الثائر للمستوطنين في أربعة مواقع، وحطموا مركبتين إسرائيليتين، فيما ألقوا زجاجات حارقة ومفرقات نارية في 4 مناطق بالضفة والقدس.

وعمت المواجهات أحياء وبلدات العيساوية وجبل المكبر وصور باهر وسلوان وراس العامود ومخيم شعفاط وبيت حنينا والرام والصوانة في القدس المحتلة.