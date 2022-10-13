مخيم شعفاط يقاوم حصاره لليوم الخامس.. الشباب الثائر يستبسلون بمواجهة الاحتلال

تشهد مخيمات وأحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة منذ مساء أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة، وسط تسجيل العديد من الإصابات، وتنفيذ قوات الاحتلال فجر الخميس، لحملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 20 مواطنًا، فيما يواصل الشبان الثائر التصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين موقعا إصابات في صفوفهم.

وأصيب العديد من الشبان الليلة الماضية في مواجهات شهدتها معظم مناطق العاصمة المحتلة، وسط مواجهات عنيفة استخدم خلالها الشبان الزجاجات الحارقة والحجارة والألعاب النارية التي استهدفت شرطة الاحتلال وقواتها المعززة، إلى جانب المستوطنين ومركباتهم.

ووصف موقع واي نت العبري، الأحداث التي شهدتها تلك المناطق بـ "الخطيرة" التي تذكر بما جرى في أحداث "حارس الأسوار/ سيف القدس" في مايو/ أيار 2021 الماضي.

وأشار الموقع إلى أن شرطيين أصيبا في مواجهات عنيفة وقعت في بلدة العيساوية شرقي القدس، كما تم إحراق مركبة للشرطة (الإسرائيلية)، وتعرض عدة مركبات للمستوطنين بأضرار نتيجة تلك المواجهات.

وشوهد المستوطنون وجنود الاحتلال وهم يهربون تحت ضربات الشبان الغاضبين الذين انتفضوا لنصرة أهالي مخيم شعفاط.

ووقع اشتباك مسلح على حاجز مخيم قلنديا مساء الأربعاء، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتقرر تجهيز 4 سرايا من شرطة الاحتلال لدعم القوات المتواجدة في الميدان، وسيتم الدفع بها بعد جلسة تقييم أمني ستعقد صباح اليوم. بحسب المصادر العبرية.

وشنت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطنًا على الأقل، من بينهم 5 على الأقل من مخيم قلنديا، و7 على الأقل من العيساوية.

وفي السياق، لا زال الاحتلال يواصل فرض حصاره المشدد على مخيم شعفاط، لليوم الخامس على التوالي، فيما قرر الأهالي مواصلة العصيان المدني والإضراب الشامل.

ويشهد المخيم حالة من التوتر الأمني والمواجهات المستمرة في ظل مواصلة الاحتلال لاعتداءاته واستخدام سياسة العقاب الجماعي بحق السكان بحجة البحث عن منفذ عملية إطلاق النار السبت الماضي والتي أدت لمقتل مجندة وإصابة آخرين.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من عائلة المنفذ بعد مداهمة ضاحية السلام في مخيم شعفاط الليلة الماضية.

وأكد أهالي مخيم شعفاط وعناتا، مساء الأربعاء، مواصلة العصيان المدني السلمي، وإضراب العمال ومدارس المنطقة، وفتح المحلات التجارية الأساسية فقط (المخابز، الصيدليات، المواد التموينية).

ودعا الأهالي، اتحاد لجان أولياء الأمور في القدس لتعطيل المدارس الخميس، ومحافظات الوطن لدعم مخيم شعفاط وبلدة عناتا ومؤازرتهم في حراكهم الشعبي

وناشدوا، أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل للتحرك والضغط على حكومة الاحتلال من أجل رفع الظلم عن أهلهم في مدينة القدس عامة، ومخيم شعفاط وعناتا خاصة.



المصدر: وكالات