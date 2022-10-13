التعليم بغزة تصدر بيانًا حول استهداف الاحتلال مدرسة قيساريا بالغاز

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الخميس، بيانًا حول استهداف الاحتلال (الإسرائيلي) مدرسة قيساريا وسط القطاع ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة.

وقالت التعليم: "‘إن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) تواصل استهداف الأطفال والمدارس والمؤسسات التعليمية في جميع المناطق الفلسطينية في الضفة والقدس وغزة في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية".

وأضافت، "في جريمة جديدة قامت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس 13/10/2022 بإطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز المسيلة للدموع على المناطق الشرقية وسط قطاع غزة، حيث طالت مدرسة قيساريا الأساسية، الأمر الذي أدى الى إصابة عشرات الأطفال بحالات اختناق وجرى نقلهم للمراكز الصحية لتلقي العلاج".

واستنكرت التعليم بغزة، هذا الاعتداء الهمجي الآثم الذي يتطلب تدخل المجتمع الدولي للجم الاحتلال عن ممارساته واعتداءاته المتكررة على شعبنا الفلسطيني بشكل عام والمؤسسة التعليمية على وجه الخصوص.