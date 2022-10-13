المصري: اتصال من رام الله يعيق التوقيع على اتفاق الجزائر

كشف المحلل السياسي هاني المصري، أنه حصل تقدم كبير ومفاجئ بشأن الحوارات الوطنية بالجزائر حول بند "تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتحظى بدعم مختلف الفصائل وتكون مهمتها الأساسية تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال".

وقال المصري: "فاجأ الرئيس الجزائري الحضور بالقدوم وبارك الاتفاق، ثم جاء اتصال من رام الله وتغير كل شيء، وحاول الحضور لعدة ساعات الاتفاق ولم يتمكنوا واتفقوا على حذف البند المختلف عليه كله".

وأضاف: "سيحاول المجتمعون التوصل إلى اتفاق اليوم حتى يعلن في المساء وسيكون هدفه حفظ ماء وجه الجزائر".

واعتبر أنه "لن تكون هناك وحدة إلا إذا كان هناك تغيير جوهري فلسطيني من خلال رؤية جديدة وقرار وإرادة سياسية في مستوى التحديات".

وأعلنت مصادر فلسطينية، ظهر الأربعاء، عن تفاصيل من مسودة "الورقة الجزائرية" المتعلقة بالمصالحة، وجاءت متعلقة بمنظمة التحرير وانتخابات مجلس وطني وتشكيل حكومة.

وجاء أيضا أن "مسودة الورقة الجزائرية تنص على تشكيل حكومة وحدة فلسطينية تلتزم بالشرعية الدولية، وتحظى بدعم الفصائل".

وأكدت أن مهمة الحكومة "سيكون تنفيذ استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال".