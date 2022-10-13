الأسرى يقررون تعليق إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

أعلنت لجنة الطوارئ العليا بالحركة الوطنية الأسيرة، أن الأسرى المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال تعليق إضرابهم لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة؛ بعد أن أوصل المضربون صوتهم لكل أحرار العالم

وقالت اللجنة في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، إن إضرابنا الأخير الذي استمر 19 يومًا مثَّل صرخة رفض وانتفاض في وجه الاعتقال الإداري الظالم الذي يسرق الأعمار كما هي سرقة الأرض والتاريخ.



وأضافت "نؤكد أن سعينا لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى لن يتوقف إلا بوقف هذه السياسة ورحيل الاحتلال وزواله عن صدورنا وأرضنا".



وتوجهت اللجنة بالشكر لكل من ساند هذا الحراك والإضراب من مؤسسات وأفراد داخل الوطن وخارجه مع التأكيد على ضرورة استمرار هذه المساندة.



كما توجهت بتحية إجلالٍ وإكبارٍ إلى أهلنا المحاصَرين في مخيم شعفاط ومدينة نابلس، والذين يخوضون أروع ملاحم البطولة والتحدي والفداء في مواجهة آلة الحرب الصهيونية الحاقدة، داعية كافة مدن وخيمات الضفة الغربية وأهلنا في الداخل المحتل إلى مساندة المحاصَرين داخل شعفاط ونابلس بكل الوسائل المتاحة.

