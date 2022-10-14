شهيد و6 إصابات بمواجهات مع الاحتلال أثناء اقتحام جنين

استشهد مواطن وأصيب ستة آخرون بينهم ضابطي إسعاف، عقب اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين؛ صباح اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الصحة وصول شهيد إلى مستشفى جنين الحكومي، وإصابة طبيب كان على رأس عمله بالمشفى، وتم قنصه عن بعد.

وقالت الصحة إن الطبيب عبدالله أبو تين أصيب بجراح حرجة برصاص قناص (إسرائيلي) خلال عمله بمستشفى جنين الحكومي، بالإضافة إلى استشهاد الشاب المقاوم متين ضبايا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة لجنين بصليات مكثفة من الرصاص.

وأوضحت المصادر أن مجموعة تابعة لكتائب القسام اشتبكت مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن قواته تعرضت لكثافة نارية كبيرة وانفجارات أثناء اقتحام جنين لاعتقال (مطلوبين).

وادعت القناة 12 العبرية، أن قوات من الجيش تمكنت من اعتقال مطلوب من حركة حماس، بزعم ضلوعه في سلسلة من عمليات إطلاق النار خلال الفترة الماضية، تخلل اعتقاله تبادل لإطلاق النار ولم تقع إصابات في صفوف القوات.

فيما ذكرت قناة كان العبرية أن قوات الجيش غادرت جنين، تحت زخات مكثفة من الرصاص.