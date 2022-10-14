حماس تشيد بإلغاء منتخب الأورغواي معسكره التدريبي في فلسطين المحتلة

أشاد عضو قيادة حركة حماس في الخارج هشام قاسم بموقف منتخب الأوروغواي لكرة القدم بإلغاء معسكره التدريبي في فلسطين المحتلة استجابة لدعوات شعبية محلية ودولية، بسبب جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني عموما، وضد أندية واتحادات كرة القدم الفلسطينية خصوصا.

وأشار قاسم في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إلى أن هذه الخطوة تعبر عن ضمير شعب الأوروغواي المتضامن مع الشعب الفلسطيني، والرافض للانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضده.

وأوضح قاسم أن خطوة منتخب الأوروغواي تعد رسالة أكيدة أن شعوب العالم الحرّة إنما تصطف في النهاية بجانب شعبنا المظلوم، وقضيته العادلة، بغض النظر عن مواقف سياساته الرسمية، وخضوعها في بعض الأحيان للضغوط الصهيونية ومجموعات الضغط العاملة لصالحها.

وأوضح قاسم أن هذه الخطوة المقدرة تشكل حافزا للعديد من الفرق والأندية والمنتخبات لترسيخ مقاطعة الكيان الصهيوني ومؤسساته الرياضية، من أجل تدفيعه الثمن الباهظ على جرائمه وانتهاكاته ضد أبناء شعبنا، من خلال فرض القيود على تحركاته، ومعاملته منبوذا معزولا عن باقي الكيانات والفرق والأندية الرياضية.

وأضاف أن الحد الأدنى من التعامل مع هذا الكيان المحتل الغاصب أن تتم مقاطعته في كل الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية على صعيد العالم عموما، ودولنا العربية والإسلامية خصوصا.

ووجه القيادي في حركة حماس التحية للعديد من الرياضيين العرب الذين قاطعوا اللاعبين الصهاينة في بعض الاحداث الرياضية، ودعا سائر اللاعبين لأن يحذو حذوهم بالابتعاد عن أي تطبيع مرفوض، مع أي شكل من أشكال المشاركة الصهيونية في مثل هذه الفعاليات.