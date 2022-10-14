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حماس: الاعتداء على مسيرة الخليل تساوق مع الاحتلال واستخفافاً بمشاعر شعبنا

الاعتداء على المسيرة
الاعتداء على المسيرة

الضفة-الرسالة نت

قالت هارون ناصر الدين عضو المكتب السياسي لحركة حماس إنّ اعتداء أجهزة أمن السلطة على المشاركين في مسيرة الخليل التي خرجت اليوم الجمعة نصرة للمقدسات وتنديداً بإحراق المستوطنين للمصحف الشريف، خروجٌ على القيم الوطنية، واستخفافٌ بمشاعر أبناء شعبنا الغاضبة من الاحتلال وجرائمه وتدنيسه المسجدين الأقصى والإبراهيمي.

 

وأضاف ناصر الدين، عصر اليوم الجمعة، أن قمع المسيرة في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال باغتيال واعتقال شبابنا في جنين ونابلس وكل مدن الضفة الغربية المحتلة؛ تساوق غير مقبول مع مخططات الاحتلال الرامية لتهويد المقدسات، ويُناقض واجب الانتصار للقضايا للكبرى وفي مقدمتها قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك.

 

وأكد أن تصاعد المقاومة بكل أشكالها في الضفة الغربية، هي عنوان عزّة وكرامة الشعب الفلسطيني البطل، لن تخمدها كل محاولات الإرهاب والتخويف ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا، والمستوطنون يعربدون ويعتدون على مقدساتنا وحرائرنا الطاهرات.

 

 

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