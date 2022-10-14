دلالات القسام في حفل مداد الوفاء 

أعلنت كتائب القسام في حفل تكريم للشهيد القائد جمعة الطحلة .عن معلومات تكشف عنها لاول مرة من خلال مسيرة الشهيد القائد ابو مجاهد . وقد عرضت كتائب القسام خلال شريط فيديو يوثق حياة الشهيد القائد وأعماله الجهادية وإبداعاته العسكرية والأمنية .ولهذا العرض دلالات اراد القسام أن يوصلها أهمها :

1-دلالة وفاء للشهيد القائد ابو مجاهد بعد مسيرة أربعين عاما قضاها في العمل الجهادي في جبهات وساحات متعددة أهمها فلسطين التي عشقها وضحي من أجلها وكذلك وفاء لما قدم من عمل جهادي بطولي في التصنيع العسكري وفي الحرب الإلكترونية.

2- دلالة واضحة للجبهة الداخلية والحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية أن لدي القسام ما يثلج صدرو شعبنا وما يجعله يؤمن بمسيرة الجهاد والمقاومة كعقيدة راسخة في نفوسنا وان التضحيات العظام تستحق منا ذلك مقابل انجازات القسام وايلامه لعدونا الصهيوني.

3- دلالة واضحة وضوح الشمس للعدو الصهيوني أن القسام حينما يكشف هذه المعلومات وهذه الأسرار يبقي لديه ما خفي أعظم وأكبر . وكأن القسام يقول لم تعد كل الأوراق سرية أيها العدو . وهي دلالة بإساءة وجه العدو من خلال ما تلقاه من ضربات مؤلمة في عقر داره وفي غرف صنع القرار لديه

4- دلالة سياسية عسكرية لمحور المقاومة أن القسام يمتلك السلاح السيبراني.وسلاح المسيرات وهذا فيه دلالة قوة وتمتين للعلاقة المحورية في التنسيق العسكري ضد الاحتلال الصهيوني . وكأن القسام أراد أن يقول رغم الحصار والمعيقات والحدود إلا أن القسام بعقول رجاله امتلك هذا السلاح.

5-دلالة أخيرة لرجال وابطال ثورة الضفة عرين الأسود وكتيبة جنين وعش الدبابير وأحرار الخليل وغيرها أن غزة ما زالت ملهمة لكم فلا تيأسوا واشعلوها ثورة في وجه المحتل . متسلحين بالوعي الأمني والإرادة والعزيمة في امتلاك أي قدر عسكري يؤلم الاحتلال فلا تستلموا للواقع المرير .