عرين الأسود تكشف مخططًا لجيش الاحتلال يستهدف عناصرها

أعلنت مجموعات عرين الأسود، أمس الجمعة، عن إحباط مخطط لجيش الاحتلال لاستهداف عناصرها ليلة الخميس الماضي، تزامنًا مع سقوط طائرة تصوير إسرائيلية في البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وقالت المجموعات في بيان لها إن "الطائرة الآن بحوزة اختصاصيين وفنيين من العرين لفحص الغاية من سقوطها أو إسقاطها وهي بعيدة كل البعد عن مكان تواجد المقاتلين".

أضافت أن "مجموعة عرين الأسود تؤكد للاحتلال أنها تعلم تماما مدى قذارته وخداعه وأساليبه في إيقاع المقاومين المُجاهدين ودرسنا تاريخكم الأسود منذ عملية الفردان وحتى خطة خداع المقاومين في غزة خلال عملية سيف القدس".

وأشارت إلى أن مجموعة عرين الأسود كشفت خطة للاحتلال لإبادة كافة مقاتلي عرين الأسود فجر يوم الخميس أثناء المناورة التي قام بها مدعيا أنه اقتحم قبر يوسف بالمنطقة الشرقية".

قالت إن "مقاتلي عرين الأسود كشفوا المخطط بعد تأكدهم من دخول أكثر من 40 سيارة قوات خاصة ومستعربين في محيط كل منطقة اعتقد العدو أن المُجاهدين سينطلقون منها".

وأضافت "نحن نعلم يا أفيف كوخافي (رئيس أركان جيش الاحتلال) أكثر مما تعتقد وأكثر من تقديراتك الأمنية".

وشددت على أنها على يقظة تامة وعلى تواصل مع كافة مُقاتليها ومقاتلي الفصائل الأخرى على الأرض.

وقالت تابعت ما حدث في بلدة حوارة وبيتا والبلدات التي واجهت وجه الاحتلال الحقيقي اليوم الذي مهما جمله المتخاذلون المنبطحون يشاء الله إلا أن يكشف هذا الوجه على حقيقته.

وطالبت، المُسلحين في كل منطقة من هذه المناطق للاشتباك مع الاحتلال كما فعل المُقاومون على دوار بيتا قبل ساعات.

ونعت مجموعة عرين الأسود شهداء جنين الأبطال الذين ارتقوا اليوم وهم: محمد تركمان ومتين ضبايا وعبد الله أبو التين

وأكدت المجموعات للعدو أن أيام الغضب التي أعلنا عنها لم تبدأ بعد سنُذيقك الموت الذي طالما اذقته لشعبنا ونقسم لك أننا سنضربك في كل مكان وفي كل شارع وفي كل زقاق".