المغرب: مظاهرات في مدن عديدة نصرة للمسجد الأقصى ورفضا للاعتداءات الاحتلال

نظم الآلاف من المغاربة 30 مظاهر في 20 مدينة بمختلف جهات المغرب، أمس 14أكتوبر 2022، عقب صلاة الجمعة نصرة للأقصى، وتنديدا بالاقتحامات الاحتلال غير المسبوقة للمسجد الأقصى المبارك بدعوى الاحتفال بعيد العرش العبري وقيامهم بطقوسهم التلمودية المحرفة في باحاته.

وتأتي هذه الوقفات تلبية لنداء "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" الداعي لجعل يوم الجمعة 14أكتوبر يوما للغضب من أجل الأقصى، تحت شعار "الأقصى خط أحمر"، للتعبير عن رفض الممارسات الاحتلال التي تحاول تقسيمه وتهويده وتدنيسه بحفلات راقصة وماجنة، ولتجديد الدعم والمساندة للأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.

ونظمت وقفات بمدن: وجدة، مكناس، البيضاء، السطات، آيت ملول، خريبكة، مراكش، الجديدة، أزمور، الزمامرة، فاس، وادي زم، تاوريرت، ومدن الشمال، رفع فيها المحتجون شعارات مناصرة للأقصى ومؤكدة على ارتباط المغاربة الوثيق بالمسجد الأقصى، وعلى الدعم والمساندة اللامشروطة للقضية الفلسطينية بشكل عام.

كما أدان المحتجون، خلال وقفات جمعة الغضب، الصمت الرسمي العربي، وسياسية الكيل بمكيالين التي ينهجها الغرب والمؤسسات الأممية التابعة.

وعلى صعيد آخر كانت الوقفات مناسبة لتجديد الرفض الشعبي المطلق للتطبيع مع الكيان المحتل، والمطالبة بإسقاطه.

وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من المدن المغربية الأخرى أعلنت عن تنظيم تظاهرات ليلية في إطار جمعة الغضب.