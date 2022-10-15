نشطاء يغردون على وسم #كلنا_عرين_الأسود

أطلق نشطاء ومغردون، حملة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم "#كلنا_عرين_الاسود"، مساندين فيه مجموعات عرين الأسود في الضفة الغربية.

ومع تصاعد عمليات المقاومة في الضفة، التي شهدت قوة وتأثيراً كبيرين على الاحتلال وقادته، زادت الحاضنة الشعبية من تمسكها في خيار المقاومة واحتضانها للتشكيلات العسكرية في مقدمتها "كتيبة جنين" و"عرين الأسود".

أغلقت إدارة عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، الحسابات الخاصة بمجموعة "عرين الأسود" في الضفة الغربية، وذلك بعد نشرها رسائل ومقاطع فيديو توثق عملياتها الأخيرة.

واستجابت إدارة تطبيقات "تيك توك" و"فيسبوك" "وإنستغرام" لطلبات من الاحتلال (الإسرائيلي) بحظر حسابات "عرين الأسود"، فيما لم تستجب لهذا الطلب شبكة "تيلغرام".

وقبل يومين اجتاح وسم (#سلسلة_أيام_الغضب) منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إعلان مجموعات "عرين الأسود" البدء بتنفيذ سلسلة عمليات أطلقت عليها (أيام الغضب).

حيث تنفذ مجموعات عرين الأسود عمليات إطلاق نار تستهدف قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من مدينة نابلس وجنين ومدن أخرى بالضفة.