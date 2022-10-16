اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال (الإسرائيلي).

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن أكثر من 250 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وأدى العشرات منهم طقوسا تلمودية عند باب القطانين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال تولت بأعداد كبيرة حماية المقتحمين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء طقوسهم التلمودية العنصرية.

وعززت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في سابع أيام "عيد العرش"، استجابة لدعوات جمعيات الهيكل المزعوم، لتكثيف الاقتحامات.