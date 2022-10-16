الكشف عن تشكيل اللجنة العربية لمتابعة المصالحة

كشف رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري اليوم الأحد عن تشكيل لجنة عربية برئاسة الجزائر؛ لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وقال "المصري" في تصريح صحفي "إن اللجنة تضمّ إلى جانب قطر، كلا من مصر وقطر والسعودية، مشيرًا إلى أنها ستعمل على تطبيق البنود التي تم الاتفاق عليها بين الفصائل الفلسطينية.

وأوضح أن هذه اللجنة المشتركة ستجتمع بعيد انعقاد القمة العربية المزمع عقدها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، لافتًا إلى أن تطبيق التفاهمات سيبدأ بشكل عام بعد انعقاد القمة العربية.

الخميس الماضي وقع ممثلون عن 14 فصيلاً فلسطينيًا، اتفاقا للمصالحة وإنهاء الانقسام الممتد منذ 2007، في ختام مؤتمر "لم الشمل" للمصالحة الوطنية برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ونص الإعلان على الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة خلال مدة أقصاها عام.

وتضمن الإعلان إقامة انتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل خلال عام أيضًا من تاريخ اليوم، وقد أكدت الجزائر استعدادها لاستضافة مؤتمر المجلس الوطني.

كما نص على تعزيز منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها وتفعيل مؤسساتها بمشاركة الفصائل الفلسطينية. وتفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لمتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية.

وتضمن الاتفاق توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية؛ لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال (الإسرائيلي).