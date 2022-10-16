كلنا_عرين_الأسود.. نشطاء يدعمون حسابات المقاومة

أطلق نشطاء ومغردون حملة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام هاشتاق "#كلنا_عرين_الاسود"، لدعم مجموعات عرين الأسود وإسنادهم في الضفة المحتلة، بعد إغلاق صفحاتهم على أغلب مواقع التواصل الاجتماعي.

وأغلقت إدارة عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، الحسابات الخاصة بمجموعة "عرين الأسود" في الضفة، وذلك بعد نشرها رسائل ومقاطع فيديو توثق عملياتها الأخيرة، واستجابت إدارة تطبيقات "تيك توك" و"فيسبوك" "وإنستغرام" لطلبات من الاحتلال (الإسرائيلي) بحظر حسابات "عرين الأسود"، فيما لم تستجب لهذا الطلب شبكة "تلغرام".

وقفز عدد المتابعين في صفحة مجموعة "عرين الأسود" على موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام"، إلى أكثر من 100 ألف متابع، بعد يوم واحد من رفض إدارة التطبيق إغلاق الحساب، وتنظيم نشطاء مواقع التواصل الفلسطينيين حملة للترويج ودعم صفحة المجموعة نصرة للمقاومة.

ومع تصاعد عمليات المقاومة في الضفة، التي شهدت قوة وتأثيراً كبيرين على الاحتلال وقادته، زادت الحاضنة الشعبية من تمسكها بخيار المقاومة واحتضانها للتشكيلات العسكرية في مقدمتها "كتيبة جنين" و"عرين الأسود".

وغرد الناشط الفلسطيني خضر بكر على الهاشتاق بالقول: "منصة العرين قربت على 100 ألف متابع في غضون ساعات ضمن حملة #كلنا_عرين_الأسود.. هذا يؤكد تعطشنا إلى حالات البطولة مثل العرين تهدد وتنفذ وعيدها لعدوها تخيلوا معي لو انتقل عمل العرين إلى جنوب الضفة، حينها ستشكل هذه المجموعات ضغطا كبيرا على العدو، فالشمال يضرب (جنين ونابلس، وطولكرم)، والوسط (القدس) تضرب، والجنوب (الخليل وبيت لحم).

ويضيف بكر عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك "في هذه الحالة تحديدا سيسقط الاحتلال أمام جبروت الفلسطيني العنيد ولن يتجرأ على تدنيس الأقصى والقدس بل سيهرب من الضفة إلى تل أبيب".

في حين غرد الناشط عزام العبادلة على صفحته في حساب تويتر قائلا: " #عرين_الأسود جُملة من كلمتين لا تجدها إِلّا في #فلسطين، هي النّصر والفخر هي امتشاق للحرّية والثّـأر، وهي لـذّة التّحـريـر القـادم".

وغرد د. وائل الزرد أيضا: " #كلنا_عرين_الاسود لن يعرف #الاحتلال الأمن ولا الهدوء ولا الاستقرار، ما دام فينا عرقُ ينبض".

وغردت الناشطة آلاء سلامة العتال بالقول "قناة عرين الأسود ع التلغرام فيها ما يزيد عن 91 ألف مشترك، وهذا يدل على أن عرين الأسود تحظى بحاضنة شعبية واسعة، وأن الشعب الفلسطيني لن يخذل من يدافع عنه".

وطالبت الناشطة نور أحمد في تغريدة لها "الشعب الفلسطيني في نابلس والضفة بالسير خلف هذا التمدد الثوري #كلنا_عرين_الأسود".