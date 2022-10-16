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شاهد بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 16 أكتوبر

شاهد بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 16 أكتوبر
شاهد بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 16 أكتوبر

الرسالة نت

شاهد بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 16 أكتوبر ، من المقرر أن يلتقي فريق برشلونة نظيرة ريال مدريد صدارة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني يوم الأحد 16 أكتوبر 2022

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

وسيقدم موقع "الرسالة نت" بث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

شاهد الان مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وسيعمل فريق "الرسالة" على اضافة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة قبل بدء المباراة بربع ساعة، دون تقطيع.

مباشر كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد في الدوري الإسباني


مباراة برشلونة وريال مدريد
 

وتحبس جماهير ومتابعي الفريقين حول العالم أنفاسهم تحسباً لبدء المواجهة على ملعب "سانتياغو برنابيو".

حيث يصل برشلونة لأول مرة منذ موسم 2019/20 في مباراة الكلاسيكو ويتصدر جدول الترتيب ، لكن بفارق هدف واحد فقط عن غريمه ريال مدريد.

واجه ريال مدريد برشلونة في الكلاسيكو الثالث لموسم 2021-22 ، في الجولة 29 من الدوري الإسباني ، وفاز الفريق الكتالوني بأربع شباك نظيفة.

سجل بيير إيمريك أوباميانج أهداف مباراة برشلونة إلى جانب رونالد أراوجو وفيران توريس.

بث مباشر كلاسيكو الأرض اليوم الأحد 16 أكتوبر

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https://alresalah.ps/p/269900

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