الاحتلال يتهم شابين من فلسطينيي الداخل بالعلاقة مع ناشط في غزة

تقدمت نيابة الاحتلال الأحد، لائحتي اتهام ضد مواطنين فلسطينيين من النقب، بادعاء علاقتهما مع ناشط في فصيل فلسطيني في قطاع غزة، بحسب بيان للشاباك اليوم، الأحد.

وجاء في البيان أن المواطنين هما سعد أبو رقيق (20 عاما) من بلدة تل السبع، وسامح النباري (21 عاما) من بلدة حورة، وأنه أثناء التحقيق معهما تعالى اشتباه حول علاقتهما مع ناشط في فصيل فلسطيني يسكن في قطاع غزة.

واعتقل الشاباك والوحدة المركزية لشرطة الاحتلال في منطقة النقب، الشابين أبو رقيق والنباري، في أيلول/سبتمبر الماضي.

وحسب بيان الشاباك، "نفذا مهمات بتحويل أموال بموجب طلب الناشط"، وأن "الناشط طلب من النباري تنفيذ مهمات أمنية أخرى"، وأن النباري "وافق على المساعدة في نقل سلاح إلى الآخر.

المصدر: عرب 48