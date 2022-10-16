عرين الأسود: نفذنا عملية نوعية صباح اليوم في نابلس

أعلنت مجموعات "عرين الأسود" تنفيذها عملية نوعية صباح اليوم الأحد في مدينة نابلس.

وقالت المجموعات في بيان صحفي وصل الرسالة نت، "نفذ مقاومونا عملية نوعية صباح اليوم باستهداف قوة من جيش الاحتلال على الطريق الالتفافي قرب بلدة تل قضاء نابلس بقنبلة يدوية أصابت خمسة جنود ثم إطلاق وابل كثيف من الرصاص نحوهم قبل أن تنسحب الخلية بسلام".

وأضافت: "نترك للاحتلال توزيع الإصابات والقتلى على حوادث الطرق أو التسلق في جبال الإكوادور".

وتوجهت المجموعات برساله تحية وإجلال وإكبار لأهلنا في مدينة نابلس الصامدين الصابرين على الحصار ونعدهم بضربات تشفي الصدور.

ومضت بالقول: "أما أهلنا في القدس المحتله وفي سلوان وشعفاط ومريم شعفاط الأبيه في كل بقعة من بقاع القدس نريد منكم ليلة سوداء على العدو بحجم إجرامه لماذا القدس لأن القدس أول الرصاص وأخره أول البدايات وأول النهايات".